Zhuzhou Smelter Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zhuzhou Smelter Group hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,84 Prozent auf 5,64 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,33 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

