Zhuzhou Smelter Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhuzhou Smelter Group lud am 17.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhuzhou Smelter Group 0,170 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,01 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,31 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,990 CNY. Im Vorjahr waren 0,660 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,43 Prozent auf 22,22 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 19,59 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at