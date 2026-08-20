Zhuzhou Smelter Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhuzhou Smelter Group hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,74 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 7,14 Milliarden CNY gegenüber 5,61 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at