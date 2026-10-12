Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
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12.10.2026 17:46:37
Ziele für 2029 bereits erreicht: Schaeffler-Mitarbeiter reißen sich um Altersteilzeit und Abfindungen
Der Konzern Schaeffler will bis Ende 2029 fast 5000 Stellen abbauen. Inzwischen haben sich entsprechend genügend Interessierte gemeldet. Und auch der Run auf ein Altersteilzeitprogramm übertrifft die Erwartungen. Dadurch fallen die Einsparungen höher aus als erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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