KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.03.2026 10:52:08
Zielerfassung in Sekunden: US-Militär macht Palantirs KI zum Standard
Eine Software zur automatisierten Identifizierung von Angriffszielen wird zur offiziellen Lösung für die amerikanischen Streitkräfte. Damit setzt Washington auf eine Technologie, vor deren rechtlichen und ethischen Risiken die UN warnt. Das Unternehmen selbst widerspricht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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