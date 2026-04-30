Hertz Global Holdings Aktie
WKN DE: A0LC3E / ISIN: US42805T1051
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30.04.2026 18:42:00
Zielwert 50 Hertz: Wie Europas Stromnetz stabil bleibt
Die Erzeugung passt sich im Stromnetz laufend dem Verbrauch an – über Ländergrenzen hinweg. Und manchmal setzt ein Fußballspiel hunderte Megawatt in Bewegung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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