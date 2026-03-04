Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
|
04.03.2026 01:35:44
Ziff Davis Sells DownDetector, Speedtest and More to Accenture for $1.2B
The entire portfolio of Ziff Davis Connectivity brands is changing hands in a $1.2 billion deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Accenture plc
|
27.02.26
|S&P 500-Wert Accenture-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Accenture von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
26.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 mittags im Minus (finanzen.at)
|
26.02.26