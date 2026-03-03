J2 Global Aktie
Ziff Davis Shares Soar 69% On Connectivity Division Sale To Accenture
(RTTNews) - Ziff Davis, Inc. (ZD) shares surged 69.21 percent to $47.36, up $19.35 on Tuesday, after the company agreed to sell its Connectivity division to Accenture for $1.2 billion in cash.
The stock is currently trading at $47.36, compared with a previous close of $28.01. It opened at $44.58 and has traded between $44.48 and $47.64 during the session on the Nasdaq. Trading volume stands at 2.97 million shares, significantly above its average volume of 0.69 million shares.
The Connectivity portfolio includes brands such as Ookla, Speedtest, Ekahau, Downdetector and RootMetrics, which focus on broadband, mobile and Wi-Fi network intelligence.
The stock has traded in a 52-week range of $22.45 to $47.64.
