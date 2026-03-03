J2 Global Aktie

J2 Global für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JQ41 / ISIN: US48123V1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 16:15:29

Ziff Davis Shares Soar 69% On Connectivity Division Sale To Accenture

(RTTNews) - Ziff Davis, Inc. (ZD) shares surged 69.21 percent to $47.36, up $19.35 on Tuesday, after the company agreed to sell its Connectivity division to Accenture for $1.2 billion in cash.

The stock is currently trading at $47.36, compared with a previous close of $28.01. It opened at $44.58 and has traded between $44.48 and $47.64 during the session on the Nasdaq. Trading volume stands at 2.97 million shares, significantly above its average volume of 0.69 million shares.

The Connectivity portfolio includes brands such as Ookla, Speedtest, Ekahau, Downdetector and RootMetrics, which focus on broadband, mobile and Wi-Fi network intelligence.

The stock has traded in a 52-week range of $22.45 to $47.64.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu J2 Global Inc

mehr Nachrichten