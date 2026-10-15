zig-zag,Inc Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

zig-zag,Inc Registered lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,53 JPY gegenüber 7,04 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,04 Prozent auf 416,3 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 333,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at