16.04.2026 06:31:29

zig-zag,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

zig-zag,Inc Registered präsentierte am 13.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,57 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte zig-zag,Inc Registered ein EPS von 11,85 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 405,5 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 371,3 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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