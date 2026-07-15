zig-zag,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

zig-zag,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,99 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 347,5 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 411,9 Millionen JPY ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 30,31 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 40,37 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,50 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at