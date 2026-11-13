ZIGExN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ZIGExN hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10,67 JPY, nach 10,13 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ZIGExN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,19 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,02 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at