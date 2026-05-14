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14.05.2026 06:31:29
ZIGExN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ZIGExN äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,71 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,33 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,91 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,66 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 38,13 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 29,22 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte ZIGExN 25,45 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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