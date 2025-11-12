ZIGExN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ZIGExN hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

ZIGExN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,13 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,91 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ZIGExN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at