ZIGExN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ZIGExN präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 9,13 JPY gegenüber 9,10 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat ZIGExN mit einem Umsatz von insgesamt 7,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at