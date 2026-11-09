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09.11.2026 06:31:29
Zignago Vetro SpAAZ: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Zignago Vetro SpAAZ hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im letzten Jahr hatte Zignago Vetro SpAAZ einen Gewinn von 0,050 EUR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 109,1 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 113,2 Millionen EUR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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