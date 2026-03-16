Zignago Vetro SpAAZ stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zignago Vetro SpAAZ hat am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zignago Vetro SpAAZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 108,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 102,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,310 EUR. Im Vorjahr waren 0,590 EUR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,13 Prozent auf 444,84 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 454,52 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,279 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 596,00 Millionen EUR, befunden.

Redaktion finanzen.at