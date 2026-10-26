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26.10.2026 06:31:29
Zijin Mining Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Zijin Mining Group hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,81 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,600 HKD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Zijin Mining Group im vergangenen Quartal 103,85 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zijin Mining Group 94,51 Milliarden HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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