Zijin Mining Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zijin Mining Group lud am 20.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 CNY gegenüber 0,290 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 94,88 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,24 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Zijin Mining Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,95 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,21 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 348,56 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 14,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 303,25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at