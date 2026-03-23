Zijin Mining Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zijin Mining Group hat am 20.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zijin Mining Group ein EPS von 0,310 HKD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,39 Prozent auf 104,08 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,21 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,11 HKD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Zijin Mining Group ein Gewinn pro Aktie von 1,31 HKD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 378,02 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 328,79 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at