Zijin Mining Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zijin Mining Group präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,19 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,22 Milliarden USD – ein Plus von 31,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zijin Mining Group 10,85 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at