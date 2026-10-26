Zijin Mining Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zijin Mining Group lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Zijin Mining Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,54 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 13,24 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at