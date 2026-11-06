Zillow Group A präsentierte Quartalsergebnisse

Zillow Group A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zillow Group A ein Ergebnis je Aktie von 0,040 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 724,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zillow Group A einen Umsatz von 676,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at