Zillow Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zillow Group A hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zillow Group A 0,030 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 708,0 Millionen USD – ein Plus von 18,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zillow Group A 598,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at