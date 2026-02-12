12.02.2026 06:31:29

Zillow Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zillow Group A ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zillow Group A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,220 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 554,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 654,0 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,090 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,58 Milliarden USD, während im Vorjahr 2,24 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

