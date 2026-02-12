Zillow Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zillow Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 654,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 554,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,090 USD. Im letzten Jahr hatte Zillow Group einen Gewinn von -0,480 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,58 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Zillow Group einen Umsatz von 2,24 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at