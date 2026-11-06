Zillow Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zillow Group ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zillow Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Zillow Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 724,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 676,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at