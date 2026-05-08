Zillow Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zillow Group lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Zillow Group 708,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 598,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at