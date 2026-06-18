Zim Aktie
WKN: A0BLR6 / ISIN: CA9895551070
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18.06.2026 21:29:01
ZIM Executive Sells $287,000 in Stock as Shares Climb 43% Over 12 Months
Dotan Saar, Executive Vice President Countries & Business Development at ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM), reported the direct sale of 11,000 common shares for a total of approximately $287,000 on June 12, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($26.11); post-transaction value based on June 12, 2026 market close ($26.11).* 1-year price change calculated using June 12, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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