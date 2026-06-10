Zim Aktie
WKN: A0BLR6 / ISIN: CA9895551070
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10.06.2026 23:37:29
ZIM Executive Sells $381,000 in Stock as Shares Jump 47% Ahead of $35 Buyout
Dotan Saar, EVP Countries & Business Development at ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE:ZIM), reported the sale of 15,000 shares of Common Stock in an open-market transaction on June 4, 2026, as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($25.41); post-transaction value based on June 4, 2026 market close ($25.45).* 1-year price change calculated as of June 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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