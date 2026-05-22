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22.05.2026 06:31:29
ZIM Integrated Shipping Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
ZIM Integrated Shipping Services hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ZIM Integrated Shipping Services ein EPS von 2,45 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat ZIM Integrated Shipping Services 1,40 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,01 Milliarden USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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