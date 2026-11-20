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20.11.2026 06:31:28
ZIM Integrated Shipping Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
ZIM Integrated Shipping Services präsentierte am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
ZIM Integrated Shipping Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat ZIM Integrated Shipping Services mit einem Umsatz von insgesamt 2,71 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 52,60 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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