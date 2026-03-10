ZIM Integrated Shipping Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ZIM Integrated Shipping Services lud am 09.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,66 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 1,48 Milliarden USD, gegenüber 2,17 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 31,50 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,98 USD beziffert. Im Vorjahr hatte ZIM Integrated Shipping Services 17,84 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,90 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 18,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

