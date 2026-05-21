Zim Laboratories gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zim Laboratories hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zim Laboratories ein EPS von 1,01 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,18 Prozent auf 1,05 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,19 INR, nach 2,50 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 3,74 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Zim Laboratories 3,74 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at