Zim Laboratories: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zim Laboratories hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,90 INR gegenüber 0,820 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,09 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 963,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at