Zim Laboratories stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zim Laboratories hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,38 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zim Laboratories -0,090 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zim Laboratories im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 887,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at