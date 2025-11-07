Zimmer Biomet gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zimmer Biomet äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,00 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zimmer Biomet einen Umsatz von 1,82 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at