Zimmer Biomet Aktie
WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021
|
28.04.2026 12:37:59
Zimmer Biomet Holdings Inc. Q1 Profit Climbs
(RTTNews) - Zimmer Biomet Holdings Inc. (ZBH) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $238.1 million, or $1.22 per share. This compares with $182.0 million, or $0.91 per share, last year.
Excluding items, Zimmer Biomet Holdings Inc. reported adjusted earnings of $409.4 million or $2.09 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.5% to $2.08 billion from $1.90 billion last year.
Zimmer Biomet Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $238.1 Mln. vs. $182.0 Mln. last year. -EPS: $1.22 vs. $0.91 last year. -Revenue: $2.08 Bln vs. $1.90 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.40 To $ 8.55 Full year revenue guidance: 2.5 % To 4.5 %
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zimmer Biomet
|
18:01
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
16:02
|Minuszeichen in New York: S&P 500 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
27.04.26
|S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zimmer Biomet von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.04.26
|Ausblick: Zimmer Biomet informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.04.26
|S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zimmer Biomet von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
13.04.26
|S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zimmer Biomet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Zimmer Biomet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.04.26
|S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zimmer Biomet von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Zimmer Biomet
Aktien in diesem Artikel
|Zimmer Biomet
|71,10
|-10,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.