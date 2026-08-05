Zimmer Biomet Aktie
WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021
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05.08.2026 12:36:09
Zimmer Biomet Holdings Inc. Q2 Income Rises
(RTTNews) - Zimmer Biomet Holdings Inc. (ZBH) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $198.3 million, or $1.03 per share. This compares with $152.8 million, or $0.77 per share, last year.
Excluding items, Zimmer Biomet Holdings Inc. reported adjusted earnings of $399.6 million or $2.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.8% to $2.177 billion from $2.077 billion last year.
Zimmer Biomet Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $198.3 Mln. vs. $152.8 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $0.77 last year. -Revenue: $2.177 Bln vs. $2.077 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.40 To $ 8.55 Full year revenue guidance: 2.5 % To 4.5 %
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