Zimmer Biomet Holdings Inc. Q2 Income Rises

(RTTNews) - Zimmer Biomet Holdings Inc. (ZBH) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $198.3 million, or $1.03 per share. This compares with $152.8 million, or $0.77 per share, last year.

Excluding items, Zimmer Biomet Holdings Inc. reported adjusted earnings of $399.6 million or $2.07 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.8% to $2.177 billion from $2.077 billion last year.

Zimmer Biomet Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $198.3 Mln. vs. $152.8 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $0.77 last year. -Revenue: $2.177 Bln vs. $2.077 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.40 To $ 8.55 Full year revenue guidance: 2.5 % To 4.5 %