Zimmer Biomet Aktie
WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021
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04.11.2026 12:33:42
Zimmer Biomet Holdings Inc. Q3 Profit Declines
(RTTNews) - Zimmer Biomet Holdings Inc. (ZBH) released earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $191.6 million, or $1.00 per share. This compares with $230.9 million, or $1.16 per share, last year.
Excluding items, Zimmer Biomet Holdings Inc. reported adjusted earnings of $362.8 million or $1.90 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.0% to $2.062 billion from $2.001 billion last year.
Zimmer Biomet Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $191.6 Mln. vs. $230.9 Mln. last year. -EPS: $1.00 vs. $1.16 last year. -Revenue: $2.062 Bln vs. $2.001 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.50 To $ 8.60 Full year revenue guidance: 4.4 % To 4.9 %
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