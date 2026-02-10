Zimmer Biomet Aktie

Zimmer Biomet

WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021

10.02.2026 12:37:11

Zimmer Biomet Holdings Inc. Q4 Income Drops

(RTTNews) - Zimmer Biomet Holdings Inc. (ZBH) released a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $139.3 million, or $0.70 per share. This compares with $239.4 million, or $1.20 per share, last year.

Excluding items, Zimmer Biomet Holdings Inc. reported adjusted earnings of $479.7 million or $2.42 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.9% to $2.243 billion from $2.023 billion last year.

Zimmer Biomet Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $139.3 Mln. vs. $239.4 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $1.20 last year. -Revenue: $2.243 Bln vs. $2.023 Bln last year.

