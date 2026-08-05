Zimmer Biomet Aktie

Zimmer Biomet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 12:54:16

Zimmer Biomet Q2 Earnings Rise, Lifts FY26 Outlook; Stock Up In Pre-Market

(RTTNews) - On Wednesday, Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) announced its financial results for the second quarter, reporting net earnings of $198.3 million, or $1.03 per share, compared to $152.8 million, or $0.77 per share, in the previous year.

Net sales rose to $2,177.0 million from last year's $2,077.3 million.

The company updated its financial outlook for fiscal year 2026. It now expects reported revenue to change by 3.9 to 4.9 percent during the year, up from the previously announced 2.5 to 4.5 percent.

Also, the company sees adjusted EPS of $8.47 - $8.59 for the full year, instead of the previously estimated $8.40 - $8.55.

In the pre-market hours, ZBH is trading at $100.15, up 4.45 percent on the NYSE.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zimmer Biomet

mehr Nachrichten

Analysen zu Zimmer Biomet

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zimmer Biomet 83,38 -0,31% Zimmer Biomet

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen