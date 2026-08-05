Zimmer Biomet Q2 Earnings Rise, Lifts FY26 Outlook; Stock Up In Pre-Market

(RTTNews) - On Wednesday, Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) announced its financial results for the second quarter, reporting net earnings of $198.3 million, or $1.03 per share, compared to $152.8 million, or $0.77 per share, in the previous year.

Net sales rose to $2,177.0 million from last year's $2,077.3 million.

The company updated its financial outlook for fiscal year 2026. It now expects reported revenue to change by 3.9 to 4.9 percent during the year, up from the previously announced 2.5 to 4.5 percent.

Also, the company sees adjusted EPS of $8.47 - $8.59 for the full year, instead of the previously estimated $8.40 - $8.55.

In the pre-market hours, ZBH is trading at $100.15, up 4.45 percent on the NYSE.