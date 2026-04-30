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30.04.2026 06:31:29
Zimmer Biomet stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zimmer Biomet hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,30 Prozent auf 2,09 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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