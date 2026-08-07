Zimmer Biomet stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zimmer Biomet hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2,18 Milliarden USD gegenüber 2,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at