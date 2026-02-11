Zimmer Biomet: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zimmer Biomet hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,24 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,55 USD beziffert. Im Vorjahr waren 4,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Zimmer Biomet hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8,23 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 7,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at