Zimmer Biomet: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zimmer Biomet veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zimmer Biomet ein EPS von 1,16 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Zimmer Biomet im vergangenen Quartal 2,06 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zimmer Biomet 2,00 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at