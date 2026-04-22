Zimtu Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zimtu Capital hat am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,37 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zimtu Capital -0,050 CAD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Zimtu Capital 5,3 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3613,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren -0,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at