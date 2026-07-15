Zimtu Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Zimtu Capital hat am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zimtu Capital ein EPS von 0,200 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Zimtu Capital im vergangenen Quartal -5,6 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 274,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zimtu Capital 3,2 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at