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15.07.2026 06:31:29
Zimtu Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Zimtu Capital hat am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zimtu Capital ein EPS von 0,200 CAD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Zimtu Capital im vergangenen Quartal -5,6 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 274,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zimtu Capital 3,2 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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