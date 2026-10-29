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29.10.2026 06:31:29
Zimtu Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Zimtu Capital hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,810 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 118,05 Prozent auf -1,9 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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