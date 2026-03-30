Zimtu Capital legte Quartalsergebnis vor

Zimtu Capital hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Zimtu Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 10,9 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,4 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Zimtu Capital ein EPS von 0,450 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 197,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,70 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,97 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at